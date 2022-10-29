Генерал Андрей Гурулев объяснил, станет ли противостояние РФ и НАТО началом ядерной войны

Депутат нижней палаты парламента РФ, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев решил оценить ход специальной военной операции на Украине.

Политик во время своего выступления на Ютуб-канале «Дайте сказать!» прокомментировал конфронтацию НАТО и России.

«… он рассмотрел, как РФ может ответить на подход НАТО к Белоруссии, переброску танков Британии в Эстонию и многое другое. Гурулев поговорил с телеведущими на тему того, не станет ли противостояние Североатлантического альянса и Российской Федерации началом ядерной войны. А также о том, какое оружие есть у ВС РФ», — пишет «Взгляд».

Напоминаем, ранее Андрей Гурулев объяснил, что Россию может ждать очередная волна мобилизации. По его словам, правый берег Днепра (Херсонская область) нужно удержать, используя новые силы, которые поступят после подготовки в рамках проведения частичной мобилизации.