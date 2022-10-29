Лишить паспорта или принять назад: Что ждет Пугачеву, Макаревича и Хаматову в России

Депутаты, актеры, артисты, активисты-общественники в рамках круглого стола «Мобилизация культуры, или Культура отмены» порассуждали об артистах, которые уехали из РФ и сейчас критикуют родину, выступая против СВО на Украине.

Депутат Госдумы фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов считает необходимым «освободить и очистить отечественную культуру».

Юрий Лоза, который подключился по видеосвязи, высказался касательно уехавшей в Израиль Пугачевой. Он предложил забыть о Примадонне и ее коллегах, которые критикуют специальную операцию. Музыкант считает, что деятели культуры не разбираются в политике, поэтому на них не нужно обращать внимания. Для артиста самое страшное - это забвение, считает композитор.

Эдгард Запашный несогласен с Лозой. По его словам, в культуре следует тоже проводить спецоперацию. Дрессировщик упомянул высказывания Андрея Макаревича о том, что «остается оно быдло». Он предложил лишить российского гражданства, а также «народных званий и наград» всех, кто «является гражданином иных государств и предает русского человека».

Режиссер Елена Скороходова выступает против лишения звезд российских паспортов или почетных званий. Драматург заявила, что Пугачевой и Хаматовой нужно дать возможность покаяться.