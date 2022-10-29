На одной из закрытых вечеринок в Екатеринбурге показали 17 обнаженных светских львиц

В Екатеринбурге прошел роскошный показ мод в "Teatro veneziano concert hall" , пишет E1.RU. Он проходил в виде закритой вечеринки. Попасть на туссовку можно было иключительно по именным приглашениям, а вход проводился по спискам.

Огромный зал также заполнила выставка с фотографиями, на которых были запечатлены 17 светских львиц города. Некоторые из знаменитых дам отказались посетить показ из-за нежелания открывать свое лицо, но нашлись и те, кто не побоялся быть раскрытым и даже комментировал откровенную фотосессию, позировав перед камерами.