На одной из закрытых вечеринок в Екатеринбурге показали 17 обнаженных светских львиц

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На одной из закрытых вечеринок в Екатеринбурге показали 17 обнаженных светских львиц
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Фото из открытых источников

В Екатеринбурге прошел роскошный показ мод в "Teatro veneziano concert hall", пишет E1.RU. Он проходил в виде закритой вечеринки. Попасть на туссовку можно было иключительно по именным приглашениям, а вход проводился по спискам.

Выставка открылась модным показом. Молодые красавицы демонстрировали в сетках, которые закрывали лицо, роскошные шубы от дорогого бренда и эксклюзивные ювелирные украшения дома "Chamovskih".

Огромный зал также заполнила выставка с фотографиями, на которых были запечатлены 17 светских львиц города. Некоторые из знаменитых дам отказались посетить показ из-за нежелания открывать свое лицо, но нашлись и те, кто не побоялся быть раскрытым и даже комментировал откровенную фотосессию, позировав перед камерами.

Источник фото E1.RU

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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