Второй сезон сериала «Сплетница» выйдет на HBO 1 декабря 2022 года

Морской окунь рекомендуют к употреблению людям в осенние и зимние периоды. Эта рыба избавляет от многих болезней, в том числе от рака. Грипп,
Телевизионное шоу канала ТНТ «Игра» благодаря своей схожести с КВН, нестандартному юмору и участию многих звезд, стало весьма популярным. Но в эфире
В последнее время людей интересует, как поменять категорию в военном билете и можно ли это сделать. Категория, как правило, устанавливается один раз,
Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram решила прокомментировать ситуацию, которая сложилась с Ксенией Собчак, сбежавшей из РФ. Телеведущая
Певица из Украины Вера Брежнева в своих социальный сетях обрадовала многочисленных поклонников анонсом первого сольного концерта впервые за долгое
Экс-солистка популярной российской поп-группы «Ранетки» Женя Огурцова откровенно рассказала о стадиях принятия диагноза своей маленькой дочурки.
В Санкт-Петербурге выбирают лучшие школьные столовые и поваров. Победители отправятся на всероссийский конкурс, который пройдет в Башкортостане.
Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал скандалы вокруг частичной мобилизации. По его словам, к массовым нарушениям со стороны
В эфире украинского телемарафона предположили, что цель, которую ставит перед собой Россия на данном этапе СВО - «превращение Украины в сухопутную
Россия продолжает «военную спецоперацию» на территории Украины, хотя ей приходится платить больше, чем ожидалось. Военный эксперт Константин Сивков
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