Второй сезон сериала «Сплетница» выйдет на HBO 1 декабря 2022 года

HBO Max анонсировал на своем стриминговом сервисе новый, второй сезон перезапущенного сериала «Сплетница». Дата премьеры - 1 декабря 2022 года.

Компания сбросила в Сеть несколько кадров для того, чтобы подбодрить зрителя, который проявляет нетерпение в ожидании новых эпизодов шоу.

Создателями новой версии «Сплетницы» являются создатели оригинальной версией - то есть Джош Шварц, Джошуа Сафран, Стефани Сэвидж.

Сюжет, который основан на романе знаменитой писательницы Сесили фон Цигезар, перенесет публику на 9 лет вперед после событий последнего сезона.

В новом поколении золотая молодежь Нью-Йорка попадет под влияние очередной неизвестной сплетницы, которая публикует информацию об их жизни в социальных сетях. Спин-офф покажет, что за это время соцсети сильно изменились, обрисует жизнь нового американского города.