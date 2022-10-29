Подруга Аллы Пугачевой Алина Редель через интернет собирает средства на операцию

Продюсер, бизнесвумен и близкая подруга Аллы Пугачевой Алина Редель, с которой Примадонна дружит более 40 лет, объявила в интернете сбор денежных средств на дорогостоящие операции. 85-летняя женщина попросила помощи доноров с 4 группой крови. Редель в своем посте в социальных сетях пообещала, что сможет вернуть деньги за 1 или 2 месяца.

Напомним, что Алина Ивановна очень близка с семьей Аллы Борисовной. Она - крестная мать старшего внука Пугачевой Никиты Преснякова. Младшие дети Примадонны называют ее бабушкой. Она соседка звездного семейства по Грязи.

«Друзья! Прошу у всех, кто сколько может, помогите! У меня появились проблемы с здоровьем, нужно сделать в ближайшие дни несколько операций!! Срочно нужна кровь 4+. Пожалуйста, очень рассчитываю на вас! Я вскоре смогу все вернуть!» - пишет женщина.

Правда, вскоре публикация была удалена. Пост сохранила в Telegram журналистка Алена Жигалова.

Отметим, что по данным некоторых СМИ и достоверных источников, соцсети Алины Редель были взломаны мошенниками.

