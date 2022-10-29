Продюсер Табриз Шахиди назвал Филиппа Киркорова самым высокооплачиваемым артистом РФ

Декабрь - самый плодотворный месяц для российских звезд эстрады. У артистов резко возрастают ценники на корпоративы, особенно в предновогодние праздники. Табриз Шахиди рассказал о гонорарах отечественных знаменитостей.

По данным продюсера, самими высокооплачиваемыми артистами в РФ в настоящее время является поп-король Филипп Киркоров, комик Гарик Сукачев и скандальная рок-группа «Ленинград». Гонорар вышеуказанных исполнителей составляют от 10 до 12 миллионов рублей за выступление.