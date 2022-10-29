Starhit.ru: Бывшая девушка российского актёра Павла Табакова Синицына оголила грудь

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Starhit.ru: Бывшая девушка российского актёра Павла Табакова Синицына оголила грудь
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Фото из открытых источников

Бывшая девушка российского актёра Павла Табакова обладает эффектной внешностью. 27-летняя Софья Синицына часто хвастается природной красотой в своем блоге.

В настоящее время артистка находится на съемках в Петербурге, где играет в фильме о событиях 18 века. Поэтому девушка нередко примеряет пышные платья и корсеты.

Во время отдыха в одном из отелей города, жгучая брюнетка решила показать себя любимую без одежды. Софья опубликовала снимок, на котором она позирует перед зеркалом в полуобнаженном виде после ванной. Она оголила грудь, пикантные части тела слегка прикрыв рукой.  Кстати, Синицина нередко интригует фанатов горячим контентом. В минувшем году актриса предстала топлес.

Отметим, что девушка подарила Павлу Табакову дочь Мию. Сейчас он, по слухам, встречается с пиар-менеджером Ксенией Ермоленко, пишет Starhit.ru.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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