Стилист Александр Рогов сорвал маску со сбежавшей из РФ актрисы Ингеборги Дапкунайте

Ингеборга Дапкунайте, работая в России, обрела огромную популярность и хорошую репутацию. Многие считали актрису доброй, веселой, талантливой. Однако это оказалось далеко не так. Во время работы артистка кино вела себя с другими довольно жестко.

Об этом рассказал Александр Рогов, который в эфире шоу "Света вокруг Света" поведал о встрече со знаменитостью. Ингеборга приехала на одну из фотосессий и закатила там с работниками жуткий скандал. Ей не понравилась одежда, свет, косметика, а также весь персонал. В итоге литовская звезда громко хлопнула дверью и ушла. Но на этом все не закончилось

"Она вынесла всем нам мозг. Затем возвращается и говорит: "вы прошли проверочку, хотела увидеть, как люди отреагируют", - вспоминает стилист.





Напомним, Дапкунайте уехала из РФ в апреле в связи с СВО на Украине. Из-за политических предпочтений она перебралась из России в Брюссель. Актриса сожалела, что не уехала еще несколько лет назад и признавалась, что очень переживает по поводу происходящих в мире событий.







