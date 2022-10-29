Тренер Татьяна Тарасова вернулась в состав жюри телешоу «Ледниковый период»

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Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал скандалы вокруг частичной мобилизации. По его словам, к массовым нарушениям со стороны
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