Тренер Татьяна Тарасова вернулась в состав жюри телешоу «Ледниковый период»

В третьем выпуске девятого сезона шоу «Ледниковый период» в состав звездного жюри вошли Виктор Васильев, Лянка Грыу, Ксения Алферова, а также Татьяна Навка. Появление Татьяны Тарасовой в проекте вызвало у зрителей восторг и и море аплодисментов. В начале октября легендарный тренер попала на больничную койку.

Тарасова, придя на шоу, сразу же раскритиковала участников. В первую очередь, это пара Подольской и Соловьева. Татьяна Анатольевна отметила неидеальность пары. По ее мнению, они танцевали несовершенно и даже ей от этого грустно.

Ксения Алферова попыталась ответить тренеру. Она уверена, что фигуристы старались, и самое главное, получили удовольствие от выступления.