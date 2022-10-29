Ученые рассказали, какие домашние кошки способны на ловлю мышей и птиц

Ученые провели новое исследование. Владельцы 162 кошек заполнили анкету, состоящую из 48 пунктов. Эта информация позволила подробно задокументировать характер того или иного животного. В частности, измеряли такие черты: экстраверсия, невротизм, доминирование, покладистость, импульсивность.

Невротичные кошки продемонстрировали неуверенность и подозрительность. Доминирующие проявили агрессию по отношению к другим животным. Импульсивные кошки показали неустойчивость и безрассудность. К тому же, домашние любимцы классифицировались как охотники, если приносили хотя бы одну добычу за все время изучения.

Ученые предположили, что результаты исследования помогут владельцам уменьшить желание кошек охотиться. Так, к примеру, получившие высокие баллы за экстраверсию и низкие баллы за невротизм кошки с большей вероятностью охотились на мышей и птиц.