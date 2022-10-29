Украинская певица Тина Кароль отказалась от русскоязычного репертуара

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Украинская певица Тина Кароль отказалась от русскоязычного репертуара
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Фото из открытых источников

Украинская певица Тина Кароль (Татьяна Либерман) больше не будет песни на русском языке, поскольку отказалась от своего русскоязычного репертуара.

37-летняя исполнительница сделала громкое заявление. Она заявила, что будет петь песни только на украинском языке. Артистка решила отказаться от русских хитов по понятным политическим мотивам.

«Это прямое заявление. Понимаю, что были чрезвычайно любимые песни, которые утешили ваши сердца. И не один раз. Какими бы хитами они не являлись, не имеем права сейчас исполнять хиты на русском», — заявила Тина прямо со сцены во время своего концерта.

Кароль также подчеркнула, что она не исполняла свои русскоязычные песни ни единого раза после начала СВО.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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