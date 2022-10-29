В новом выпуске программы «Фантастика» зрителям стало известно, кто скрывался за персонажем Птицы

На Первом канале продолжается новое развлекательное шоу «Фантастика», где артисты, выступая на сцене, прячутся за цифровыми персонажами. В конце каждого из выпусков судьи дают баллы за номера. Тот, кто в конце рейтинговой таблицы, попадает в номинацию на вылет. Задача членов жюри отгадать, кто именно прячется за аватаром – молодой или опытный артист.

В новом выпуске телешоу, который прошел в пятницу вечером, 28 октября, Дмитрий Маликов, Дарья Мороз, Дмитрий Билан и Александра Ребенок раскрыли еще одного музыканта. После окончания десяти выступлений, жюри назвали своего любимца, а также аутсайдера передачи.

Лидерами рейтинговой таблицы по-прежнему являются Роза Марковна Кляк и Сталкер. А меньше всего баллов в этот раз набрала Птица. Судьи единогласно ответили, что за цифровым персонажем скрывается певица Юлия Савичева, и они не ошиблись.