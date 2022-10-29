В новом выпуске «Шоу Аватар» на НТВ станет известно, кто скрывается под масками

Уже сегодня, 29 октября, в 20:10 на НТВ выйдет новый выпуск «Шоу Аватар», в котором станет известно, кто в течении двух месяцев скрывается за аватарами Буратино, Чиполлино, Маугли, Алисы, Мальвины, Снежной королевы и Дюймовочки.

По мнению обозревателей, Мальвина -это профессиональная, сильная вокалистка. Ей вполне может оказаться Ева Польна либо Юлия Паршута. В Буратино некоторые зрители увидели молодого исполнителя Хабиба, но есть другая версия, согласно которой Буратино - женщина. Не исключено, что это не профессиональный артист, шутник, возможно комик канала ТНТ. Как вариант Арсений Попов из шоу "Импровизация".

Снежная королева является обладательницей достаточно низкого голоса. По стилю исполнения она подражает Маше Распутиной. Поговаривают, что это Азиза или Валерия. Касательно Чиполлино, он обладает талантом пародирования, как Дмитрий Колдун либо Тимур Родригез.

Алисой в стране чудес может быть Анита Цой, а в полуобнажённом Маугли, который удивляет мужественным бархатным голосом, поклонники программы увидели Прохора Шаляпина или Авраама Руссо. И наконец-то, Дюймовочкой может являтся Диана Анкундинова.

Напомним, что «Шоу Аватар» уже покинули Елена Воробей, Маша Распутина, Зара, Алексей Чумаков,Доминик Джокер, Гарик Харламов, Люся Чеботина.