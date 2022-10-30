33-летняя дочь-бодибилдерша Марии Шукшиной Анна показала откровенное фото в кружевном белье

Дочь-бодибилдерша знаменитой российской актрисы опубликовала откровенное фото в кружевном боди. Снимком 33-летняя Анна Шукшина поделилась с подписчиками соцсети. Девушка призналась поклонникам, что она «кайфует» от себя.

«Без фильтров», — написала в комментариях дочь артистки.

К слову, наследница Шукшиной несколько лет назад сильно увлеклась бодибилдингом. Анна в программе «Секрет на миллион» рассказывала, что ее бабушка и мать не поняли такого увлечения и постоянно спрашивали, зачем она так сильно раскачалась. Но бодибилдерша давно мечтала о такой физической форме, поэтому от своей цели решила не отступать.

В 2022 году дочь актрисы выступила на кубке Московской области по пауэрлифтингу. Она заняла почетное третье место среди женщин в абсолютном зачете. Спортсменка тогда говорила, что это ее первые соревнования, поэтому она довольна таким результатом.