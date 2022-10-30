Андрей Разин впервые назвал имя своего тайного покровителя

Андрей Разин много лет говорил о том, что именно он является создателем популярной советской группы "Ласковый май". Только после скоропостижной смерти ее лидера Юрия Шатунова продюсер коллектива сделал откровенное признание.

Ошеломляющем открытием он поделился в личном аккаунте в соцсети. Как заявил Разин, у него был тайный покровитель. Оказывается, коллектив, состоящий из поющих ребят из детского дома, был создан благодаря посредничеству Михаила Горбачева.

"Он много сделал для меня, как человека. Благодаря ему я многое сделала и многого достиг. Если бы не Горбачев, могло бы и не быть Юры Шатунова, Андрея Разина, солистов группы "Ласковый май", - признался Разин в одном из интервью.

Продюсер отметил, что будет благодарен первому и последнему президенту СССР всю оставшуюся жизнь. Горбачев умер 30 августа этого года вечером на 92 году жизни. Он был политиком и государственным деятелем, который оказал огромное влияние не только на область культуры, но и на ход мировой истории в целом.