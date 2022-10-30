Фигурист Илья Авербух заявил о полном согласии в браке с супругой Лизой Арзамасовой

Фигурист Илья Авербух и актриса Лиза Арзамасова воспитывают сына Левушку. В интервью хореограф признался, что он мечтает о дочке. У постановщика шоу также есть сын Мартин от прошлой супруги - фигуристки Ирины Лобачевой.

Илья Изяславич после болезненного расставания с Лобачевой не спешил вступать в серьезные отношения. Поэтому тайная свадьба постановщика с «папиной дочкой» Арзамасовой для многих поклонников стала полной неожиданной. Лиза в этих отношениях практически сразу забеременела, родив избраннику Левушку.

Илья Авербухин решил рассказать о браке с актрисой. По словам фигуриста, в их отношениях царит полное согласие и взаимопонимание.

«Могу сказать лишь то, что два года счастлив в браке. У нас получается пока все. Я уверен, что это «пока» всегда будет, ведь мы оба горим, идем вместе по одной дороге. Ранее я думал, что так не бывает. Но это достижимо, возможно, если люди слышат друг друга», - отметил хореограф.