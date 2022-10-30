Члены жюри разоблачили Гадюку в четвертом выпуске шоу «Маска. Танцы» на СТС

В четвертом выпуске шоу «Маска. Танцы» на канале СТС зрители спасли Божью коровку, а судьи решили раскрыть Гадюку. Помимо Гадюки в номинацию на выбывание попали Дискошар и Божья коровка.

Мнение звездного жюри по поводу того, кто обязан рассекретить образ, разделилось. Решающее решение оказалось за певицей Клавой Кокой. Она сказала, что танцы Гадюки хорошие, но она стала настоящей поклонницей Дискошара. Поэтому снять маску довелось Гадюке.

Все члены жюри: Егор Дружинин, Клава Кока, Сергей Светлаков, Тимур Родригез и Мария Горбань назвали имя Анны Семенович и они не ошиблись.

Добавим, что Гадюку должны были разоблачить в первом выпуске шоу, однако тогда ведущий проекта решил нарушил правила программы и оставил участницу. Ранее свои маски сняли Попкорн (певец Шура) и Сова (балерина Анастасия Волочкова).