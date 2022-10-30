Народный артист России Григорий Лепс заявил о возможном своем уходе со сцены

Григорий Лепс сделал сенсационное заявление. Как сообщил артист, он готов уйти со сцены. Певец заявил об этом за кулисами концерта, который посвящен 80-летию Муслима Магомаева.

Исполнитель признался, что стал надоедать людям.

Могу прямо сейчас уйти со сцены, хотя другого заработка на данный момент у меня нет. Я бы хоть завтра ушел со сцены, если бы у меня был источник дохода.

На вопрос журналиста МК, надоела ли ему сцена, Лепс ответил:

Не то чтобы надоела сцена. Думаю, я сам больше надоедаю людям. Без меня есть кому петь. Есть много молодых ребят, довольно перспективных, очень мотивированных, голосистых. А наше дело уже старческое!

Артист отметил персону Анатолия Цоя, а также Вани Дмитриенко:

Он очень талантливый композитор и классный человек. Учитывая то, что ему лишь 17 лет. Чтобы петь такие песни, которые он поет, и писать такую музыку, нужно дар иметь, и он его имеет. Мы записали песню на двоих, иногда он мне привозит композиции. Я иногда что-то выбираю и исполняю. Еще раз повторюсь: он талантливый человек! А хороших певцов без него хватает.