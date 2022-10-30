Кристина Орбакайте появилась в жюри музыкального конкурса «Ну-ка, все вместе!»

Кристина Орбакайте, в отличие от своей матери и сына, не собирается покидать страну. Певица сейчас занята в нескольких проектах.

Как написала артистка в соцсетях, она приняла участие в съемках очередного, четвертого сезона музыкальной программы «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия-1».

Исполнительница впервые присоединилась к судьям в полуфинале шоу. Перед тем, как судить участников, Кристина выступила со своим хитом «Перелетная птица». Музыку и стихи к песне написала Татьяна Залужная, известная под псевдонимом Любаша. Ее сын тоже выступил в программе.

Напомним, в октябре Орбакайте вернулась на родину. Она вынуждена выбирать между Россией и Америкой, где живет и работает ее муж Михаил Земцов.

После возвращения в Москву артистка первым делом отправилась на киностудию «Мосфильм». Оказывается, она приняла участие в продолжении фильма «Любовь-морковь-4». Певица опубликовала видеоролик, на котором запечатлена во время съемок афиши. Также дочь Примадонны анонсировала показ нового сезона «Теста на беременность».