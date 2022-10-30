Никита Джигурда впервые высказался об уехавших из России артистах

Певец и шоумен Никита Джигурда впервые высказался об уехавших из России после начала СВО артистах.

«В том, что некоторые люди покинули Россию, я вижу очищение. Среди них глупцы, подлецы, очень много заблудших. Люди имеют полное право на заблуждение. Тем более тогда, когда 95% СМИ распространяют фэйки. Поэтому я являюсь противником «охоты на ведьм».

Джигурда отмечает, что большая часть уехавших звезд «заблудилась».

«Не хочу перечислять всех, кто уехал из РФ и гонит хулу на свою страну, но среди них мой любимый Саша Невзоров*, умница, интеллектуал. Это как экзамен на верность и духовную зрелось. Как бы мы тогда узнали, кто есть кто», - рассуждает Никита.

По мнению шоумена, судить таких людей не нужно, «ведь они сами приговорили себя, отсекли большую часть людей, которые их любили, приносили деньги за творчество, возвели их на пьедестал».

«Страдают ли от этого все те, кто уехал из страны? Конечно же. Знаю, что Моргенштерн* (признан в РФ иноагентом) в депрессухе. Казалось бы, бабок до фига и тепло, там, где он живет, но страдает», - добавил актер.



