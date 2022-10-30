Новый сезон сериала «Молодёжка 7» выйдет на экраны в России в 2024 году

Сегодня стало известно о том, когда можно ждать появление нового сезона «Молодёжка». Ориентировочно, 1 серия 7 сезона в России выйдет на экраны не ранее 4 ноября 2024 года.

Зрителям, которые с нетерпением ждут продолжения сериала о судьбе молодёжной хоккейной команды «Медведи», будет любопытно узнать, что недавно закончились съемки полнометражного фильма по этому сериалу. Название картины остаётся в секрете. В него вложили более 1 млн долларов. Но в прокате ленты не будет. Она будет доступна на сайте канала СТС по платному контенту.

Отметим, премьера спортивной драми о хоккее впервые состоялась на экранах телеканала СТС в 2013 году. Сериал сразу же влюбил в себя зрителей всех возрастов. Каждый из сезонов российская публика ждала с большим нетерпением и особым трепетом.

Официально телесериал был закрыт после 6 сезона. Несмотря на весьма высокие рейтинги и просьбы поклонников, создатели «Молодежки» приняли решение о завершении проекта. Но позже они, хорошенько подумав, анонсировали выход 7 сезона.

