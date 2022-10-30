Патриотический российский певец SHAMAN прокомментировал пророчество Ванги о своей персоне

Этот год стал для Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, очень продуктивным. Патриотический певец прославился своими духоподъемные песнями. Некоторые поклонники списывают успех артиста на удачу, а другие уверены, что признание российской публики в свое время пророчила ясновидящая Ванга.

Известная предсказательница якобы увидела в своих видениях некого "белого шамана", который поднимет дух российского народа. А теперь парень с дредами катается по всей России с концертами, вызывает восторг у фанатов и зависть у коллег.

Сам исполнитель согласен с предсказаниями Ванги. Он прокомментировал пророчество болгарской целительницы.

"Я возможно, именно тот, о ком она говорила. Выбирая псевдоним, не опирался на слова о "белом шамане". Идею мне эту подсказали поклонники, которые под моими песнями и клипами в социальных сетях писали: "мистический голос", "магический вокал", в таком духе", –говорит SHAMAN.