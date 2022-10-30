Певец Сергей Лазарев впечатлил зрителей дерзким образом Нео из «Матрицы»

Два дня подряд популярный исполнитель Сергей Лазарев в московском Crocus City Hall выступал перед публикой со своим новым шоу "Я не боюсь!". В зале не было свободного места. Выступление кумира посетили не только обычные россияне, но звезды российского шоу-бизнеса.

На ярком концерте Лазарева присутствовала Ольга Бузова, Анна Асти, Ани Лорак и многие другие. Также поддержать талантливого артиста пришла его семья.

"Музыка сейчас необходима людям. Она помогает, спасает в столь непростые времена. Она нужна нам, она нужна вам!" - обратился экс-солист Smash к своим поклонникам.

Стоит сказать, что шоу Сергея Лазарева напоминало чем-то драматический спектакль. Певец при помощи новейшей компьютерной графики показал весь период становления себя, как личности. Особенно запомнился дерзкий образ Нео из кинофильма "Матрица". Артист парил над сценой в костюме из латекса и кожи.