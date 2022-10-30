Певица Анита Цой сняла видеообращение к своим фанатам по поводу трагедии в Сеуле из аэропорта в Дубае

Певица Анита Цой записала видеообращение к своим поклонникам после жуткой трагедии, которая произошла в Сеуле. Сидя в аэропорту в Дубае, певица призвала всех фанатов беречь себя, беречь своих близких. Как призналась артистка, она летит домой из Южной Кореи.

«Неслучайно один проповедник сказал: «Это зло. Бегите отсюда». Три года Хэллоуина не было в Корее из-за коронавируса. Вот какой получился результат. Господи, люди, да будьте благоразумными, берегите себя, пожалуйста, берегите близких», — заявила Анита в обращении, которое она опубликовала в соцсетях.

Напомним, вечером 29 октября на праздничных мероприятиях в Сеуле собралось много людей. В одном из местных кафе отдыхала некая звезда и толпа ринулась к ресторану на крутом склоне. Один из присутствующих упал, остальные люди также начали терять равновесие. В результате погибло более 150 человек, около 80 пострадали.