Певица Анна Семенович пожаловалась на череду неприятностей в жизни

Анна Семенович является активным пользователем социальных сетей. Недавно певица призналась поклонникам, что в ее жизни наступила черная полоса, которая спровоцирована коридором затмений.

Артистка сообщила, что ощутила на себе негативное влияние небесных тел. Неприятности настигли пышногрудую красотку в нелегкое время:

«Отменяются сейчас концерты, расторгаются рекламные контракты. Вчера коробка передач в авто полетела», — пожаловалась артистка.

Исполнительница также рассказала, что ей помогает в трудные времена медитация. Анна добавила, что все, что есть у нее в жизни, она достигла благодаря упорству, таланту и трудолюбию.

«Нет никакой волшебной палочки. Пахала я как лошадь», — сетует Семенович.

Заметим, нынешний коридор затмений берет начало с солнечного затмения 25 октября, завершится он 8 ноября, когда лунный диск полностью скроется от человеческого глаза в течение 6 часов. Астрологи считают, что этот период является роковым и оказывает влияние на судьбу человека.

