Продюсер Леонид Дзюник: Президент РФ одним поступком показал свое отношение Пугачевой

Алла Борисовна Пугачева за всю свою творческую карьеру могла находить общий язык не только с российскими властями, но даже близко дружила с первыми лицами государства.

Продюсер Леонид Дзюник обратил внимание на то, что у Примадонны российской эстрады нет той дружбы с президентом страны Владимиром Путиным, которая была в свое время с Михаилом Горбачевым и семьей политика. Дзюник говорит, что Пугачева когда-то проявила «темную сторону характера», что сильно не понравилось правительству.

По словам Леонида, в определенный момент Алле Борисовне запретили въезд в Кремль на авто, а она обиделась. Народная артистка, которую всего лишь одним поступком поставили на место, не привыкла к такому отношению. Она затаила обиду, а теперь расплачивается.

«Владимир Владимирович Путин ее на место поставил. В какой-то момент ей запретили въезд в Кремль на личном автомобиле», — сообщил продюсер.