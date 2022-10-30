Продюсер Рудченко заявил, что сбежавшая из РФ Собчак пытается подражать оскандалившейся Пугачевой

Павел Рудченко прокомментировал последнее заявление журналистки Ксении Собчак на фоне ее бегства из РФ. По словам продюсера, Ксения Анатольевна заявлениями о ненавистниках старается приблизиться к Алле Борисовной, которая тоже в свое время обратилась к хейтерам из-за рубежа.

Тем самым, уверен промоутер, телеведущая хочет получить подобный статус.

"Она хочет приравнять себя к Примадонне, примазаться к статусу Пугачевой. Ведь об отъезде Примадонны и ее позиции узнали все жители страны, а отъезд Собчак не привлек особого внимания в информационном поле. Скорее всего, кандидатура Собчак не очень интересна людям. Так или иначе, ей придется сюда вернуться. Нужно, чтобы за это время не забыли. Ксения привлекает к своей персоне внимание", — заявил Рудченко.

Напомним, Собчак выехала из России после заведения уголовного производства по ст. мошенничество, где она проходила фигуранткой.