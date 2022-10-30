Примадонна Алла Пугачева присвоила заслуги композитора Градского в создании группы «Браво»

У Аллы Пугачевой были всегда фавориты, преимущественно мужчины. Однако для женских голосов в сердце Примадонны тоже нашлось место. Народная артистка была сильно впечатлена голосом Жанны Агузаровой и пыталась продвинуть рок-группу «Браво».

Всю славу по раскрутке группы 73-летняя певица присвоила себе. Но ведь еще до Аллы Борисовны были люди, сделавшие из обычных любителей настоящих профессионалов. Речь идет об маэстро Александре Градском, а также музыканте Сергее Бондаренко.

«О том, что в свое время помогал «Машине времени», все знают. Но есть, к примеру, такой коллектив «Браво», которому я вместе с Сережой Бондаренко, руководителем Московской областной филармонии, помог пробиться в профессионалы. Они стали профи и получили ставки. А затем почему-то оказалось, что сделала это Алла Пугачева. Я промолчу, мне это не интересно», — вспоминал Александр Градский.