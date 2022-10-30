Рената Литвинова решила поддержать критикуемую всеми журналистку Ксению Собчак

Советская и российская актриса театра и кино Рената Литвинова решила подержать телеведущую Ксению Собчак. Журналистка подверглась хейту из-за отъезда из России.

Напомним, Ксения Анатольевна покинула Российскую Федерацию из-за уголовного дела, где она проходит как фигурантка. Собчак даже была вынуждена ответить своим обидчикам в стиле Аллы Пугачевой.

Рената Литвинова не разделяет травли журналистки. Режиссер пожелала коллеге сил и терпения.

"Когда все кидаются на одного человека и травят его, хочу по-человечески поддержать Собчак. Ксения, сил тебе, держись!", — написала Рената в своем Телеграме.

Сама Литвинова тоже покинула Россию. Сейчас актриса живет в Париже. В столице Франции у нее есть собственная квартира.