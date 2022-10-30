Сбежавший в США внук примадонны Аллы Пугачевой Никита Пресняков вышел на связь в соцсетях

Месяц назад внук Примадонны Никита Пресняков покинул территорию РФ. По предварительным данным, сын старший Орбакайте пешком пересек литовскую границу, когда узнал, что ему пришла повестка из военкомата.

Сейчас музыкант находится в США. Поговаривают, что Никита проживает в квартире Кристины Орбакайте, которая размещена в Майами. При этом супруга Преснякова-младшего Алена Краснова осталась в Москве. Свой побег внук Пугачевой не объяснил, он впервые после отъезда вышел на связь с поклонниками. Молодой рок-исполнитель разместил в своем микроблоге видеоролик.

На кадрах Никита поет песню Heroes inside под аккомпанемент известного клавишника Multiverse. Запись эта была сделана еще до отъезда артиста из России.

Столь странное заявление парня отметило лайками более тысячи человек. Комментарии к публикации он заранее закрыл.