Сцена драки из фильма «Любовь и голуби» оказалась самой пересматриваемой у россиян

Кадр конфликта между Раисой Захаровной и Надей в фильме «Любовь и голуби» стал самым пересматриваемым у россиян. Изучил любимые сцены советского кинематографа канал «Мосфильм. Золотая коллекция». В октябре пользователи из РФ сцену драки искали четыре тысячи раз.

Раиса Захаровна пришла поговорить к Наде, но она в первые минуты не понимает, кто находится перед ней. Когда Надя догадалась, что за душевной беседой к ней пришла соперница, то нервы у деревенской жены сдали и в следующем кадре Раиса Захаровна уже сидит на холодильнике с оторванным помпоном, на фоне открытой занавески.