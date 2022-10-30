Сцена драки из фильма «Любовь и голуби» оказалась самой пересматриваемой у россиян

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Сцена драки из фильма «Любовь и голуби» оказалась самой пересматриваемой у россиян
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Фото из открытых источников

Кадр конфликта между Раисой Захаровной и Надей в фильме «Любовь и голуби» стал самым пересматриваемым у россиян. Изучил любимые сцены советского кинематографа канал «Мосфильм. Золотая коллекция». В октябре пользователи из РФ сцену драки искали четыре тысячи раз.

Раиса Захаровна пришла поговорить к Наде, но она в первые минуты не понимает, кто находится перед ней. Когда Надя догадалась, что за душевной беседой к ней пришла соперница, то нервы у деревенской жены сдали и в следующем кадре Раиса Захаровна уже сидит на холодильнике с оторванным помпоном, на фоне открытой занавески.

Для составления данного рейтинга были отобраны самые известные ленты «Мосфильма». Эпизоды определяли при помощи анализа поисковых сервисов.

Между прочим, на второй строчке списка расположился эпизод со спутницей Афони. Она на танцплощадке вскидывает руки,
заявляя, что «Это энергичный танец».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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