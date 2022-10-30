Стало известно, кто скрывался под образом Снежной королевы в «Шоу Аватар» на НТВ

3 сентября на канале НТВ стартовало новое «Шоу Аватар». Формат инновационно-технологического проекта оказался совершенно необычным для телевидения, поскольку вместо реальных артистов на сцену выходили цифровые аватары.

В финале проекта, который состоялся вчера, удалось раскрыть много персонажей, в том числе ледяную красавицу. До финальной серии жюри считало, что за образом Снежной королевы прячется Настасья Самбурская, Валерия, Полина Гриффис или Азиза, которая умеет хорошо обращаться со своим голосом.

Но в конечном итоге личность персонажа оказалась полной неожиданностью как для зрителей, так и для наставников. В финале Снежная Королева удивила жюри низким и запоминающимся голосом. Ее ни разу не отправляли в номинацию. Звездное жюри остановилось на Валерии, и лишь Сергей Лазарев решил исполнить желание певицы Маши Распутиной, которая однажды была в составе жюри программы и назвала имя Азизы.

К сожалению, Снежную королеву никому не удалось узнать. Ею оказалась бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович.