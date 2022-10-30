StarHit проинформировал о судьбе звезды телесериала «Солдаты» Алексея Маклакова

Многие зрители интересуются, как сложилась судьба главного прапорщика из популярного телесериала "Солдаты", где сейчас играет Алексей Маклаков и чем занимается.

Сейчас заслуженный артист РФ по-прежнему играет в театре, снимается в кино. За плечами у 61-летнего актера более 80 ролей в разных сериалах и фильмах.

В минувшем году на российские экраны вышел долгожданный боевик под названием "Майор Гром": "Чумной Доктор". В нем Алексей Константинович сыграл полковника Фёдора Прокопенко (начальник Игоря Грома), пишет StarHit.

Маклаков в свое время прославился по роли прапорщика Шматко в популярном отечественном сериале "Солдаты". Было это в 2005 году. Изначально многосерийный фильм планировался как комедийный. Также он снялся в нескольких рекламных кампаниях.