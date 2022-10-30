Телеведущий Андрей Норкин потерял самообладание и с матом выгнал гостя из студии «Места встречи»

Популярный отечественный телеведущий, медиаменеджер и журналист Андрей Норкин отличается хорошим самообладанием. Но даже он не смог справится с эмоциями и с матом выгнал гостя из студии «Места встречи». Возмутил ведущего политолог Кирилл Климчук.

Климчук, родившийся в соседнем государстве, во время телешоу решил увеличить рейтинги. Для этого Кирилл стал говорить много лишнего о политических событиях, происходящих сегодня в мире. Норкин, как настоящий патриот своей страны, не удержался. Телеведущий попробовал призвать к совести политического эксперта. Но тот не хотел останавливаться.

В результате Андрей взбесился, начал выгонять мужчину из студии, а также потребовал отключить микрофон скандальному политологу.



