Телеведущий Андрей Норкин потерял самообладание и с матом выгнал гостя из студии «Места встречи»

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Телеведущий Андрей Норкин потерял самообладание и с матом выгнал гостя из студии «Места встречи»
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Фото из открытых источников

Популярный отечественный телеведущий, медиаменеджер и журналист Андрей Норкин отличается хорошим самообладанием. Но даже он не смог справится с эмоциями и с матом выгнал гостя из студии «Места встречи». Возмутил ведущего политолог Кирилл Климчук.

Климчук, родившийся в соседнем государстве, во время телешоу решил увеличить рейтинги. Для этого Кирилл стал говорить много лишнего о политических событиях, происходящих сегодня в мире. Норкин, как настоящий патриот своей страны, не удержался. Телеведущий попробовал призвать к совести политического эксперта. Но тот не хотел останавливаться.

В результате Андрей взбесился, начал выгонять мужчину из студии, а также потребовал отключить микрофон скандальному политологу.

 


«Вы что хотите угрожать всему миру? Может быть, ты извинишься? Нет? Тогда пошел **** отсюда. Пошел вон отсюда!» — заорал Норкин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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