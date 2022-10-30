В Дубае пройдёт музыкальный фестиваль, на котором выступят Киркоров, Лолита, Успенская и «Ленинград»

В Дубае совсем скоро состоится масштабный музыкальный фестиваль. Об этом пишет канал "НЕОПРА, БЛИН!".

Фестиваль называется "Parus".

Организаторам мероприятия удалось собрать мощный состав звездных участников. По традиции организует фестиваль агентство MPremier во главе с сценаристом Евгением Морозовым.

Предварительно известно, что выступление российских музыкантов состоятся с 1 по 4 ноября. Среди приглашенных артистов отметились певица Лолита (выступит 01.11. 2022), группа Ленинград (02.11. 2022), Artik & Asti (03.11.2022), поп-король Филипп Киркоров, исполнительница Любовь Успенская, IN-GRID (04.11.2022).

Место проведения - банкетный зал AL FALAK и открытая площадка MARINA GARDEN отель BURJ AL ARAB.



