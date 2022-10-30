В финале «Шоу Аватар» на НТВ граждане России узнали, кто скрывался за персонажем Маугли

В минувшую субботу, 29 октября 2022 года, на канале НТВ состоялся финал популярного музыкального проекта "Шоу Аватар". Телезрители, наконец-то узнали, кто скрывался за персонажем Маугли, который на протяжение всего проекта радовал яркими выступлениями.

Изначально Маугли нравился одной из судьей Иде Галич. Певица называла его своим "крашем". Но со временем Маугли полюбился остальным членам жюри. Судьи долго не могли отгадать, кто именно скрывается за аватаром.

В финале Маугли спел композицию Александра Серова "Как быть". Этим самым он подтолкнул судей к новым версиям. Галич предположила, что это ее друг Стас Ярушин. И она оказалась права.

Стоит заметить, что Стас Ярушин не только талантливый актер, но и музыкант. С 13 лет он увлекается музыкой, пишет песни. В 2016 году представил свой первый альбом, в 2019 году состоялся релиз еще одного альбома.