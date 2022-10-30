В финале шоу «Аватар» на НТВ рассекречены личности Дюймовочки, Буратино, Чиполлино и Маугли

Первый сезон современного цифрового телевизионного шоу «Аватар» завершился. На канале НТВ вчера, 29 октября, вышла финальная серия. В последнем выпуске стало известно, кто скрывался за персонажами.

Первой выступила Алиса из страны чудес, она спела хит Елены Ваенги «Курю». Судьи предположили, что это Анита Цой, но оказались не правы. В образе Алисы скрывалась певица Глюкоза.

Персонаж Чиполлино был рассекречен при помощи наводящего вопроса, его раскрыл Марк Тишман, который спросил у героя, помогал ли ему в начале музыкальной карьеры Михаил Задорнов. В итоге был отгадан исполнитель Брендон Стоун.

За аватаром Мальвины пряталась Светлана Светикова, а аватаром Маугли управлял актер Станислав Ярушин. Его жюри удалось опознать по шуткам и характерному поведению.

Одним из основных открытий стала Анна Семенович, которая выступала в образе Снежной королевы. Она пела в несвойственной ей манере. Солистку «Города 312» Аю (Дюймовочку) и Хабиба (Буратино) судьи единогласно отгадали.