В финальном выпуске «Шоу Аватар» на НТВ член жюри Ида Галич съела бумажку с именем участника

В эфир телеканала НТВ вчера, 29 октября, вышел финальный выпуск популярного инновационного «Шоу Аватар». Члени жюри смогли раскрыть всех участников проекта.

В финале судьи не могли определиться с именем артиста, который прятался за аватаром Чиполлино. Звезды долго думали, что за этим персонажем прячется певец Тимур Родригез.

Чиполлино дал небольшую подсказку, сообщив, что в самом начале музыкальной карьеры ему помогал Михаил Задорнов. Марк Тишман тут же понял, кто именно скрывается за Чиполлино. Он прошептал имя Надежде Бабкиной, которая рядом с ним сидела за судейским столиком. Иде Галич Тишман же передал записку с именем исполнителя. Потом Галич съела кусочек бумажки. Там было написано Брендон Стоун.

В итоге Брендон Стоун вышел на сцену, исполнив на бис композицию "Кабриолет".

