В финальном выпуске «Шоу Аватар» судьи раскрыли образ Буратино

Image 16+
В финальном выпуске «Шоу Аватар» судьи раскрыли образ Буратино
Знаменитости
Фото из открытых источников

На телеэкранах вчера вечером, 29 октября, показали финал музыкального развлекательного «Шоу Аватар», где судьям удалось раскрыть Хабиба Шарипова, который до последнего выпуска умело скрывался за персонажем Буратино.

Члены звездного жюри - Ида Галич, Тимур Батрутдинов, Сергей Лазарев и Марк Тишман - давно подозревали, что именно за Буратино скрывается молодой вокалист. Но сомнения оставались, поэтому Хабиб сумел запутать жюри и дойти до финала шоу. Помимо Буратино в финал прошли Снежная королева, Дюймовочка, Маугли, Алина в Стране чудес, Чипполино, Мальвина. Некоторые персонажи также были успешно рассекречены в финальной серии.

Стоит напомнить, что молодой блогер и исполнитель Хабиб является настоящим кумиром молодежи. Певец успел покорить сердце телеведущей и артистки Оли Бузовой. Сейчас 32-летний парень из Казани продолжает заниматься творческой деятельностью.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Загитова намекнула на скорое возвращение программы «Вечерний Ургант» в эфир Первого

Сегодня, 12:11

Продюсер Рудченко заявил, что сбежавшая из РФ Собчак пытается подражать оскандалившейся Пугачевой

Сегодня, 11:58

В финальном выпуске «Шоу Аватар» на НТВ член жюри Ида Галич съела бумажку с именем участника

Сегодня, 11:55

Рената Литвинова решила поддержать критикуемую всеми журналистку Ксению Собчак

Сегодня, 11:14

Сбежавший в США внук примадонны Аллы Пугачевой Никита Пресняков вышел на связь в соцсетях

Сегодня, 11:05

Продюсер Леонид Дзюник: Президент РФ одним поступком показал свое отношение Пугачевой

Сегодня, 10:32

CT News: Исполнитель Николай Басков поставил на место певицу Кристину Орбакайте

Сегодня, 10:19

Стало известно, кто скрывался под образом Снежной королевы в «Шоу Аватар» на НТВ

Сегодня, 09:51

Андрей Разин впервые назвал имя своего тайного покровителя

Сегодня, 09:48

Новый сезон сериала «Молодёжка 7» выйдет на экраны в России в 2024 году

Сегодня, 09:20

Певец Сергей Лазарев впечатлил зрителей дерзким образом Нео из «Матрицы»

Сегодня, 09:09

В финальном выпуске «Шоу Аватар» судьи раскрыли образ Буратино

Сегодня, 08:59

В финале «Шоу Аватар» на НТВ граждане России узнали, кто скрывался за персонажем Маугли

Сегодня, 08:51

На одной из закрытых вечеринок в Екатеринбурге показали 17 обнаженных светских львиц

Вчера, 21:01

Тренер Татьяна Тарасова вернулась в состав жюри телешоу «Ледниковый период»

Вчера, 20:33

Украинская известная певица Тина Кароль отказалась от песен на русском языке с 24 февраля

Вчера, 20:27

Лишить паспорта или принять назад: Что ждет в РФ Пугачеву, Макаревича и Хаматову

Вчера, 18:46

Девушка Милохина: Даня обычно уходит со съемок, когда ему начинают указывать, что делать

Вчера, 18:20

Генерал Андрей Гурулев объяснил, станет ли противостояние РФ и НАТО началом ядерной войны

Вчера, 18:15

Актриса Рената Литвинова пообещала певице Земфире полный аншлаг на концерте в Париже

Вчера, 17:50

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Aktualne пишет, что украинские школьники подверглись травле в Чехии из-за внешнего вида
  • Вчера, 18:06

Aktualne пишет, что украинские школьники подверглись травле в Чехии из-за внешнего вида

По данным издания Aktualne, украинские дети являются потенциальным объектом травли в Чехии. Главная причина в том, что они практически не говорят

Военкор Романов о результатах атаки БПЛА в Севастополе: дырка в тральщике и поврежденная РЛС «Адмирала Макарова»
  • Вчера, 14:33

Военкор Романов о результатах атаки БПЛА в Севастополе: дырка в тральщике и поврежденная РЛС «Адмирала Макарова»

Военкор Романов сообщил о том, что в результате сегодняшней атаки беспилотников получил повреждения российских тральщик, а также радиолокационная

Употребление морского окуня снижает риск развития рака и помогает людям похудеть
  • Вчера, 08:19

Употребление морского окуня снижает риск развития рака и помогает людям похудеть

Морской окунь рекомендуют к употреблению людям в осенние и зимние периоды. Эта рыба избавляет от многих болезней, в том числе от рака. Грипп,

Певец Сумишевский обвинил Стаса Михайлова в пренебрежительном отношении к своим фанатам
  • 28-10-2022, 18:04

Певец Сумишевский обвинил Стаса Михайлова в пренебрежительном отношении к своим фанатам

Певец Ярослав Сумишевский начал строить музыкальную карьеру, перепевая легендарные композиции других звезд. Медленно, но уверенно исполнитель

Брежнева отказалась от псевдонима Vera и анонсировала свой первый камерный концерт в Риге
  • 28-10-2022, 10:04

Брежнева отказалась от псевдонима Vera и анонсировала свой первый камерный концерт в Риге

Певица из Украины Вера Брежнева в своих социальный сетях обрадовала многочисленных поклонников анонсом первого сольного концерта впервые за долгое

Ученики Сергея Безрукова высмеяли его роль Саши Белого в сериале «Бригада»
  • 27-10-2022, 19:28

Ученики Сергея Безрукова высмеяли его роль Саши Белого в сериале «Бригада»

Актер театра, кино, телевидения Сергей Безруков показал в своих социальных сетях театральные сценки, которые были подготовлены его московскими

Новости партнеров
Новости партнеров
У Беглова народ не тот. Петербуржцы возмущены попыткой губернатора переложить на них вину за провалы мобилизации
  • 28-10-2022, 12:47

У Беглова народ не тот. Петербуржцы возмущены попыткой губернатора переложить на них вину за провалы мобилизации

Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал скандалы вокруг частичной мобилизации. По его словам, к массовым нарушениям со стороны

Фигуристке Алине Загитовой Авербухин ограничил выход в эфир шоу «Ледниковый период»
  • 28-10-2022, 09:37

Фигуристке Алине Загитовой Авербухин ограничил выход в эфир шоу «Ледниковый период»

Последние время обсуждение телешоу «Ледниковый период» связано с претензиями к его ведущим. Зрители все чаще обращают внимание на неуверенность

Военкор Котенок сообщил, что генерал Лапин, которого критиковал Кадыров, снят с должности
  • Вчера, 18:18

Военкор Котенок сообщил, что генерал Лапин, которого критиковал Кадыров, снят с должности

Похоже, «наезды» главы Чечни Рамзана Кадырова на одного из российских генералов достигли своей цели. «По предварительным данным, командовавший

Глава украинской разведки Буданов заявил, что Украина освободит Херсон до конца ноября
  • Вчера, 14:33

Глава украинской разведки Буданов заявил, что Украина освободит Херсон до конца ноября

Глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью западному телеканалу The War Zone заявил, что операция ВСУ по освобождению Херсона продлится,