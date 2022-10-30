В финальном выпуске «Шоу Аватар» судьи раскрыли образ Буратино

На телеэкранах вчера вечером, 29 октября, показали финал музыкального развлекательного «Шоу Аватар», где судьям удалось раскрыть Хабиба Шарипова, который до последнего выпуска умело скрывался за персонажем Буратино.

Члены звездного жюри - Ида Галич, Тимур Батрутдинов, Сергей Лазарев и Марк Тишман - давно подозревали, что именно за Буратино скрывается молодой вокалист. Но сомнения оставались, поэтому Хабиб сумел запутать жюри и дойти до финала шоу. Помимо Буратино в финал прошли Снежная королева, Дюймовочка, Маугли, Алина в Стране чудес, Чипполино, Мальвина. Некоторые персонажи также были успешно рассекречены в финальной серии.