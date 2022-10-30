Врач Юзуп проинформировала об основных причинах чрезмерного выпадения волос

Кандидат медицинских наук Ирина Юзуп проинформировала о главных причинах чрезмерного выпадения волос. Основная из них — неправильная и недостаточная усвояемость разных полезных веществ.

«На качество волос влияют нарушения в работе желчевыделительной системы и печени. Без желчи не могут усвоится питательные вещества», — говорит врач.

Облысение также может возникнуть из-за недостатка некоторых элементов в организме.

«Дефицит микроэлементов, витаминов вторичен, вызван недостаточным употреблением некоторых продуктов либо неправильным усвоением нутриентов, которое связано с нарушениями пищеварения или инфекциями», — подчеркнула Юзуп.

Помимо того, на выпадение волос влияет уровень стресса и употребление некоторых антидепрессантов. Еда с высоким содержанием сахара тоже негативно влияет на вашу шевелюру.