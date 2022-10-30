Загитова намекнула на скорое возвращение программы «Вечерний Ургант» в эфир Первого

Фигуристка Алина Загитова, которая является ведущей ледового шоу "Ледниковый период", заинтриговала всех новым снимком в соцсетях. На опубликованном фото она запечатлена на фоне знакомой студии "Вечернего Урганта".

Неизвестно, таким образом спортсменка решила намекнуть на скорое возвращение программы в эфир. Либо девушка заглянула в интервьюеры во время перерыва от своей основной деятельности.

Напомним, что шоу "Вечерний Ургант", как и многие развлекательные программы, было снято с эфиров после событий 24 февраля. Ведущий Иван Ургант в первые дни проведения СВО выступил с резкой критикой российских властей, и даже на некоторое время уехал за границу. Но вскоре шоумен вернулся назад. В медийном поле о комике пока практически ничего не слышно.



