Актер Данила Козловский был замечен на прогулке со своей бывшей супругой Уршулой Малкой

Журналист издания Super заметил 37-летнего Данила Козловского, когда тот прогуливался по Патриаршим прудам с некой дамой. Спутница звезды кино очень напоминала Уршулу Магдалену Малку, бывшую супругу актера.

Вниманию общественности артист был не очень рад. В просьбе сделать снимок с ним не отказал, но попросил не публиковать фото в социальные сети.

Напомним, Уршула — единственная жена Данила, с которой он прожил в браке три года. Роман влюбленных вспыхнул еще в студенческие годы в театральном вузе. Тогда Козловского и Малку взяли на главные роли в спектакле «Варшавская мелодия». Страсть со сцены перенеслась быстро в реальную жизнь. Вскоре они сыграли свадьбу.

Несмотря на то, что избранница старше Козловского на 6 лет, это пару совершенно не смущало. Но все равно счастье длилось недолго. Через три года их брак распался.