Актриса Елена Проклова поддержала идею о лишении званий примадонны Аллы Пугачевой и остальных звезд

Актриса Елена Проклова в новом интервью поддержала идею о лишении всех званий и наград артистов, уехавших из РФ после 24 февраля, то есть после начала СВО. Также артистка предлагает наказать тех, кто позволяет себе нелестные высказывания о Родине на фоне украинских событий.

"Люди, которые покинули страну в столь тяжелый момент, не вызывают у меня симпатии. Мне кажется, им страна дала итак слишком много, чтобы их поддержать в момент предательства. Ответ же должен быть! Это не должно уйти с рук. На таком примере растут наши дети, они должны четко понимать, что подобное отношение к родине должно быть наказуемо", — сказала Елена в ходе беседы.

Напомним, наиболее одиозными в плане высказываний оказалась пара Аллы Пугачевой и Максима Галкин*, Андрей Макаревич*, Чулпан Хаматова, Семен Слепаков, Анатолий Белый и некоторые другие деятели культуры.

*Признан в РФ иностранным агентом