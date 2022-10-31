Актриса Елена Проклова поддержала идею о лишении званий примадонны Аллы Пугачевой и остальных звезд

Военкор Романов сообщил о том, что в результате сегодняшней атаки беспилотников получил повреждения российских тральщик, а также радиолокационная
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Многие зрители интересуются, как сложилась судьба главного прапорщика из популярного телесериала "Солдаты", где сейчас играет Алексей Маклаков и чем
Месяц назад внук Примадонны Никита Пресняков покинул территорию РФ. По предварительным данным, сын старший Орбакайте пешком пересек литовскую
Глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью западному телеканалу The War Zone заявил, что операция ВСУ по освобождению Херсона продлится,
Комбинат социального питания «Артис-Детское питание», обслуживающий большое количество учебных заведений по всему Санкт-Петербургу, напоил
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