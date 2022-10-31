Авербух бросился к Арзамасовой с кулаками после очередного выступления на «Ледниковом периоде»

Последний выпуск телешоу «Ледниковый период» был весьма показательным. Пара Никиты Кацалапова и Лизы Арзамасовой вновь поразила зрителей и жюри своим ярким выступлением.
Илья Авербух, когда услышал оценки после проката фигуристов, выбежал к ним с кулаками. Таким жестом хореограф хотел выразить восторг и восхищение талантливой женой. Артистка вела себя тоже эмоционально, прыгав и махав руками, как маленькая девченка.
"Мы искренне радуемся, когда все получается, и расстраиваемся, когда не удается. Ваша поддержка для нас — это вдохновение", — пишет Арзамасова в своей соцсети.
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