Авербух бросился к Арзамасовой с кулаками после очередного выступления на «Ледниковом периоде»

Последний выпуск телешоу «Ледниковый период» был весьма показательным. Пара Никиты Кацалапова и Лизы Арзамасовой вновь поразила зрителей и жюри своим ярким выступлением.

Илья Авербух, когда услышал оценки после проката фигуристов, выбежал к ним с кулаками. Таким жестом хореограф хотел выразить восторг и восхищение талантливой женой. Артистка вела себя тоже эмоционально, прыгав и махав руками, как маленькая девченка.