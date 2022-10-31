Долгожительница реалити «Дом-2» Ольга Солнце шокировала переменами во внешности

Ольга Солнце (настоящее имя Ольга Николаева) была яркой неформалкой на нескончаемой телестройке «Дом-2». Сейчас от пацанки с пирсингом в брови и гитарой в руках не осталось следа.

Девушка — одна из долгожительниц реалити-проекта. Ольга пробыла на скандальном шоу с 2004 по 2008 годы. Внешне она существенно отличалась от длинноволосых, длинноногих, накрашенных и наряженных красоток. Солнце носила короткую небрежную стрижку, объемные мальчишеские футболки и рваные джинсы. Но такой стиль не помешал участнице Дома-2 закадрить красавца Александра Нелидова, а затем Мая Абрикосова.

Сейчас в Оле трудно узнать хулиганистую девченку. Сегодня она является обладательницей соблазнительного загорелого тела, белокурых волос. Под фото звезды в социальных сетях можно увидеть много комментариев о том, что она стала похожа на Ольгу Бузову, тоже бывшую звезду любовного телепроекта.