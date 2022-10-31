Джим Парсонс рассказал о вырезанной интимной сцене из пилотного выпуска «Теории большого взрыва»

Звезда сериала «Теории большого взрыва» сообщил о пикантной сцене с Шелдоном Купером в сценарии, который исчез из фильма. В «канонической» версии комедии этот интимный момент хорошо затерли.

С первых серий гениальный, но нелюдимый ученый для зрителя стал весьма неосведомленным в интимном опыте. Но в исходный вариант авторы эпизода включили момент, который это опровергает. В пилотном эпизоде телесериала Шелдон, а также его сосед по комнате Леонард Хофштадтер решили стать донорами спермы. Но продюсеры быстро решили, что это не вписывается в образ героя, к которому поклонники уже привыкли.

«Оглядываясь назад, понимаю, что это было бы неуместно. И понимаю, почему в итоге изъяли сцену», - говорит Джим Парсонс.

Отметим, что премьера сериала состоялась в 2017 году на канале CBS. Показ финального сезона завершился в 2019 году. Всего за 12 сезонов выпустили 279 серий.