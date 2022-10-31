Филипп Киркоров расплакался во время выступления на юбилее БКЗ в Петербурге

Image 16+
Филипп Киркоров расплакался во время выступления на юбилее БКЗ в Петербурге
Знаменитости
Фото из открытых источников

Народный артист РФ Филипп Киркоров расплакался во время выступления на юбилейном концерте в честь БКЗ (Большого Октябрьского зала) в Петербурге. Поп-король, произнося свою речь и поздравляя публику, где многие звезды начинали свой творческий путь, был очень эмоционален и не смог сдержать слез.

Свое поздравление Киркоров начал с хита «Я поднимаю бокал, чтобы выпить за здоровье, не вином хочу быть пьян, хочу быть пьян твоей любовью». Филипп посвятил свое выступление бессменному директору БКЗ Эмме Лавринович. По лицу певца неожиданно покатились слезы.

«Вот бегут времена, года... чтобы это было дольше, как можно дольше. Вы в таком количестве, я в таком качестве», — сказал исполнитель сквозь слезы.

Артист исполнил популярные песни «Цвет настроения синий», «Единственная моя» и  многие другие. После концерта его ждали фанаты, которые осыпали своего любимца цветами и овациями.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
40 дней без Сергея Пускепалиса: Коллеги поделились воспоминаниями о жизни актера

Сегодня, 11:52

Михаил Боярский возобновляет свою музыкальную деятельность

Сегодня, 11:43

Режиссер Никита Михалков не общается с родной внучкой Александрой и не знаком с внуками

Сегодня, 11:22

Тимати заявил, что Ксения Собчак заслужила на критику от жителей России и коллег в свой адрес

Сегодня, 10:54

Многодетная Алена Ашмарина намекнула на свадьбу с отцом ее дочерей-двойняшек

Сегодня, 10:45

Филипп Киркоров расплакался во время выступления на юбилее БКЗ в Петербурге

Сегодня, 10:33

Поплавская: «Ксения Собчак в майке и джинсах пробиралась через снег к больным раком детям»

Сегодня, 10:27

От них мурашки пробегут по коже. Названы самые страшные фильмы ужасов

Сегодня, 09:39

«Лучше бы ничего не выпускали»: В Сети обсуждают шоу «Концерты» на канале ТНТ

Сегодня, 09:29

Какая несправедливость заставила балетмейстера Николая Цискаридзе написать свою книгу

Сегодня, 09:17

Джигурду и Волочкову поместили на один плакат вместе с критикующими СВО ВС РФ артистами России

Сегодня, 09:03

Джим Парсонс рассказал о вырезанной сцене из телесериала «Теория большого взрыва»

Сегодня, 09:02

Фигурист Илья Авербух заявил о полном согласии в браке с молодой актрисой Лизой Арзамасовой

Вчера, 20:20

Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна показала рельефное тело после занятий бодибилдингом

Вчера, 20:13

Кристина Орбакайте появилась в жюри музыкального конкурса «Ну-ка, все вместе!»

Вчера, 20:07

Сцена драки из фильма «Любовь и голуби» оказалась самой пересматриваемой у граждан из России

Вчера, 19:52

Подольская не стала молча выслушивать критику Тарасовой на шоу «Ледниковый период»

Вчера, 19:45

В Дубае пройдёт музыкальный фестиваль, на котором выступят Киркоров, Лолита, Успенская и «Ленинград»

Вчера, 19:24

Композитор Градский: Пугачева присвоила себе славу за раскрутку рок-группы «Браво»

Вчера, 19:16

Члены жюри разоблачили Гадюку в четвертом выпуске шоу «Маска. Танцы» на СТС

Вчера, 19:09

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Военкор Романов о результатах атаки БПЛА в Севастополе: дырка в тральщике и поврежденная РЛС «Адмирала Макарова»
  • 29-10-2022, 14:33

Военкор Романов о результатах атаки БПЛА в Севастополе: дырка в тральщике и поврежденная РЛС «Адмирала Макарова»

Военкор Романов сообщил о том, что в результате сегодняшней атаки беспилотников получил повреждения российских тральщик, а также радиолокационная

Aktualne пишет, что украинские школьники подверглись травле в Чехии из-за внешнего вида
  • 29-10-2022, 18:06

Aktualne пишет, что украинские школьники подверглись травле в Чехии из-за внешнего вида

По данным издания Aktualne, украинские дети являются потенциальным объектом травли в Чехии. Главная причина в том, что они практически не говорят

Употребление морского окуня снижает риск развития рака и помогает людям похудеть
  • 29-10-2022, 08:19

Употребление морского окуня снижает риск развития рака и помогает людям похудеть

Морской окунь рекомендуют к употреблению людям в осенние и зимние периоды. Эта рыба избавляет от многих болезней, в том числе от рака. Грипп,

Минкульт РФ начал отменять украинских актеров из-за враждебного отношения к России
  • 28-10-2022, 17:19

Минкульт РФ начал отменять украинских актеров из-за враждебного отношения к России

Министерство культуры Российской Федерации (Минкульт РФ) начало отменять украинских актеров из-за враждебного отношения к России. Звездам из Украины

Телеведущий Норкин потерял над собой самообладание и с матом выгнал гостя из студии «Места встречи»
  • Вчера, 15:46

Телеведущий Норкин потерял над собой самообладание и с матом выгнал гостя из студии «Места встречи»

Популярный отечественный телеведущий, медиаменеджер и журналист Андрей Норкин отличается хорошим самообладанием. Но даже он не смог справится с

StarHit проинформировал о судьбе звезды телесериала «Солдаты» Алексея Маклакова
  • Вчера, 14:54

StarHit проинформировал о судьбе звезды телесериала «Солдаты» Алексея Маклакова

Многие зрители интересуются, как сложилась судьба главного прапорщика из популярного телесериала "Солдаты", где сейчас играет Алексей Маклаков и чем

Новости партнеров
Новости партнеров
Глава украинской разведки Буданов заявил, что Украина освободит Херсон до конца ноября
  • 29-10-2022, 14:33

Глава украинской разведки Буданов заявил, что Украина освободит Херсон до конца ноября

Глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью западному телеканалу The War Zone заявил, что операция ВСУ по освобождению Херсона продлится,

Прецеденты были: Татарский об идее назвать улицу в Минеральных Водах именем бойца ЧВК «Вагнер»
  • 28-10-2022, 19:34

Прецеденты были: Татарский об идее назвать улицу в Минеральных Водах именем бойца ЧВК «Вагнер»

Военный писатель, блогер и участник СВО на Украине Владлен Татарский прокомментировал предложение назвать улицу в Минеральных Водах в честь бойца ЧВК

«Артис-Детское питание» напоил воспитанников детского сада №87 Приморского района некачественным молоком
  • 29-10-2022, 18:18

«Артис-Детское питание» напоил воспитанников детского сада №87 Приморского района некачественным молоком

Комбинат социального питания «Артис-Детское питание», обслуживающий большое количество учебных заведений по всему Санкт-Петербургу, напоил

Психолог Долгов объяснил, как можно отличить депрессию от плохого настроения
  • Вчера, 10:21

Психолог Долгов объяснил, как можно отличить депрессию от плохого настроения

Главные отличия депрессии от плохого настроения назвал кандидат медицинских наук, гипнолог, НЛП-мастер, психолог Денис Долгов. Первым из признаков,