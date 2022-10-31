Филипп Киркоров расплакался во время выступления на юбилее БКЗ в Петербурге

Народный артист РФ Филипп Киркоров расплакался во время выступления на юбилейном концерте в честь БКЗ (Большого Октябрьского зала) в Петербурге. Поп-король, произнося свою речь и поздравляя публику, где многие звезды начинали свой творческий путь, был очень эмоционален и не смог сдержать слез.

Свое поздравление Киркоров начал с хита «Я поднимаю бокал, чтобы выпить за здоровье, не вином хочу быть пьян, хочу быть пьян твоей любовью». Филипп посвятил свое выступление бессменному директору БКЗ Эмме Лавринович. По лицу певца неожиданно покатились слезы.

«Вот бегут времена, года... чтобы это было дольше, как можно дольше. Вы в таком количестве, я в таком качестве», — сказал исполнитель сквозь слезы.

Артист исполнил популярные песни «Цвет настроения синий», «Единственная моя» и многие другие. После концерта его ждали фанаты, которые осыпали своего любимца цветами и овациями.