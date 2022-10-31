Поплавская: «Ксения Собчак в майке и джинсах пробиралась через снег к больным раком детям»

Яна Поплавская, которая зачастую не щадит уехавших из России звёзд, по отношению к Ксении Собчак гораздо более лояльна. Актриса заявила, что у неё сохраняется положительное мнение о телеведущей.

Причиной этого является случай, который произошел 15 лет назад. Звезда рассказала, что тогда она обратилась к Ксении за помощью. Яна попросила навестить больных детей из отделения трансплантологии РДКБ в рамках благотворительной акции. Дети мечтали в новогодние каникулы встретиться с российскими звездами, кто-то с Димой Биланом, а кто-то с другими селебрити. Тяжелобольная Авиталь просила о встрече с Ксюшей. Директор Билана отказал, другие знаменитости не смогли либо болели.

К удивлению Поплавской, Собчак не отказала, она превзошла все ее ожидания. Машину светской львицы отказались пропустить на территорию учреждения. На дворе стояли 20-градусные январские морозы, а Собчак в одних джинсах и майке шла сквозь снег по огромной территории больницы. У себя в Телеграме артистка вспомнила, что теледива сделала это точно не ради собственной выгоды и пиара.

«Не попросив даже горячего чая, она направилась к Авиталь и иным детям. Они были такие счастливы! Персонал больницы не мог поверить глазам. Затем водитель Ксюши донёс остальные подарки. Обратите внимание на то, не было никаких камер и журналистов. Все было сделано не не публику, а только ради детей и их мам», - написала она.