Российский рэп-исполнитель Птаха был обвинен в избиении бывшей жены

Экс-жена знаменитого рэпера Птахи (настоящее имя певца Давид Нуриев) обвинила бывшего избранника в побоях. В своих социальных сетях Лана Реутова заявила поклонникам, что музыкант применил по отношению к ней физическую силу.

Кроме того, по информации модели, рэп-исполнитель тайно похитил их общую дочку.

«Мою маму, да и меня только что Давид избил! Он украл ребенка прямо из моего дома! Вынес дочку абсолютно голой и плачущей на улицу! Он посадил ее в каршеринг на руки себе за руль и куда-то уехал!» – со слезами на глазах рассказала Реутова.

Девушка подчеркнула, что у дочки в этот момент она заметила ссадину на голове.

В своих соцсетях Птаха не стал этого отрицать. Артист заявил, что он сильно разочарован в браке, поэтому ненавидит экс-супругу.



