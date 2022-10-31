Какая несправедливость заставила балетмейстера Николая Цискаридзе написать свою книгу

Балетмейстер и танцовщик Николай Цискаридзе как-раз закончил работу над своей книгой. В эфире телешоу «Однажды...» на канале НТВ артист рассказал, что именно его заставило написать собственные мемуары.

Николай отметил в интервью каналу, что Большой театр, где он являлся главной звездой 21 год, постепенно вычёркивает его фамилию из истории из-за личных конфликтов. Еще давно артист шутил, что если он напишет мемуары, то это будет своеобразная «книга жалоб без предложений».

После того, как театром в издании «Балеты большого театра на литературные произведения» не была упомянута «Пиковая дама» с Николаем, он понял, что пришло время рассказать миру правду.

«Там все было, что угодно. Балеты, которые были. Помимо одного — „Пиковая дама“. Не существовало этой постановки. Я поинтересовался тогда, а почему? Я знал этого человека, который давал фото. Мне сказали, что было приказано не упоминать. После такой несправедливости я решил — напишу», - сетует балетмейстер.